ИА «Ореанда-Новости» Стало известно о возбуждении уголовного дело о превышении должностных полномочий по подозрению заместителя губернатора Ростовской области по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Сергея Сидаша.

Сидаш был арестован утром 21 мая. Задержание связано с расследованием дела бывшего министра строительства региона Николая Безуглова. На рабочем месте Сидаша и у него дома были произведены обыски .

Дело против чиновника заведено по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса РФ «Превышение должностных полномочий». Таким образом, Сидашу может быть назначено наказание до 10 лет лишения свободы.

Ни правоохранительные органы, ни правительство Ростовской области пока не представили официальных комментариев по данному делу.