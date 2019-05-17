17.05.2019, 23:38
Задержана женщина, которая оставила свою дочь в поликлинике в Москве
ИА «Ореанда-Новости». Полицейские в Москве задержали женщину, которая оставила маленькую дочь в одной из столичных поликлиник, пишет «Интерфакс».
Сейчас женщину доставляют для проведения следственных действий. Отметим, что по этому инциденту было возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка.
Женщина, прикрыв лицо маской, накануне оставила дочь в поликлинике в Москве. Врачи обратились в полицию, которая сначала бабушек девочки. Они проходят по делу свидетелями.
Сейчас женщину доставляют для проведения следственных действий. Отметим, что по этому инциденту было возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка.
Женщина, прикрыв лицо маской, накануне оставила дочь в поликлинике в Москве. Врачи обратились в полицию, которая сначала бабушек девочки. Они проходят по делу свидетелями.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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