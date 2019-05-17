Сейчас женщину доставляют для проведения следственных действий. Отметим, что по этому инциденту было возбуждено уголовное дело по статье об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию ребёнка.Женщина, прикрыв лицо маской, накануне оставила дочь в поликлинике в Москве. Врачи обратились в полицию, которая сначала бабушек девочки. Они проходят по делу свидетелями.