ИА «Ореанда-Новости». Народный депутат фракции «Слуга народа» в Верховной раде Павел Мельник сообщил, что украинские рыбаки, которых задержали сотрудники ФСБ России в Азовском море 15 февраля, уже отпущены на свободу, пишет «Интерфакс».



Депутат также рассказал, что один из рыбаков связался с родственниками и сообщил, что они вернуться на родину на своём судне.



Напомним, ранее ФСБ задержала судно с четырьмя украинцами на борту, у которых не было документов. На судне было найдено 290 экземпляров камбалы и сеть. При этом судовых и регистрационных документов у рыбаков не было.