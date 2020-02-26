ИА «Ореанда-Новости» . Сотрудники ФСБ задержали саратовских подростков, которые готовили вооружённое нападение на школу.

Спецслужба обнаружила подростков в заброшенном бомбоубежище, где юные злоумышленники держали огнестрельное оружие и самостоятельно приготовленные взрывчатые вещества. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности.

Задержанные признались, что готовили массовое убийство и планировали взорвать и застрелить «около 40 человек» из школы.В настоящее время специалисты ФСБ устанавливают все детали случившегося.