ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники ФСБ задержали саратовских подростков, которые готовили вооружённое нападение на школу.

Спецслужба обнаружила подростков в заброшенном бомбоубежище, где юные злоумышленники держали огнестрельное оружие и самостоятельно приготовленные взрывчатые вещества. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности.

Задержанные признались, что готовили массовое убийство и планировали взорвать и застрелить «около 40 человек» из школы. Свои действия подростки объяснили жаждой мести. В настоящее время специалисты ФСБ устанавливают все детали случившегося.