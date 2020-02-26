26.02.2020, 17:32
Задержанные в Саратове подростки признались в подготовке массового убийства
ИА «Ореанда-Новости». Сотрудники ФСБ задержали саратовских подростков, которые готовили вооружённое нападение на школу.
Спецслужба обнаружила подростков в заброшенном бомбоубежище, где юные злоумышленники держали огнестрельное оружие и самостоятельно приготовленные взрывчатые вещества. Об этом сообщает пресс-служба Федеральной службы безопасности.Задержанные признались, что готовили массовое убийство и планировали взорвать и застрелить «около 40 человек» из школы. Свои действия подростки объяснили жаждой мести. В настоящее время специалисты ФСБ устанавливают все детали случившегося.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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