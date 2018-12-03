ИА «Ореанда-Новости». Украинским военным и сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ), которые были задержаны сотрудниками ФСБ России в Керченском проливе, предъявлено обвинение в незаконном пересечении российской границы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката одного их арестованных.

С его слов, у всех одинаковое обвинение, оно было предъявлено сразу после ареста.

"Обвинение им было предъявлено сразу после ареста. Все они обвиняются по ч. 3 ст. 322 УК РФ ("Незаконное пересечение границы РФ")", - сказал Николай Полозов, адвокат арестованного Дениса Гриценко. С его слов, он не знает, кто занимается расследованием и передавались ли документы в Москву, так как он ещё не виделся со своим подопечным. По его словам, "волонтеры привезли в СИЗО собранные для моряков вещи".

Напомним, 24 гражданина Украины были арестованы Российской стороной 25 ноября (до 25 января) в Керченском проливе. Сейчас они находятся в СИЗО Москвы, куда их доставили из Симферополя.

Инцидент в Керченском проливе

25 ноября погрануправление ФСБ России задержало три корабля ВМС Украины ("Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу"), которые незаконно вошли в территориальные воды РФ. Украинские корабли не реагировали на законные требования пограничников остановиться, опасно маневрировали, поэтому те применили оружие. Трое украинских военных были ранены, им оказали медицинскую помощь.

По факту нарушения госграницы РФ было возбуждено уголовное дело. В России считают всю ситуацию провокацией со стороны Киева на фоне предвыборной кампании.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский объявил, что Россия запросила созыв экстренного заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Азовском море. Однако СБ ООН российскую повестку отклонил.

В МИД Украины заявили, что "корабли Российской Федерации неправомерно применили силу в отношении кораблей ВМС Вооруженных сил Украины".

Указ о введении военного положения на 30 дней был подписан президентом Украины Петром Порошенко. Оно действует с 28 ноября в десяти областях Украины.