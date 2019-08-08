08.08.2019, 20:30
Задержанный участник митинга обвинил Навального и Соболь в своём аресте
ИА «Ореанда-Новости». Обвиняемый в участии в массовых беспорядках на акции протеста 27 июля Сергей Фомин, который добровольно сдался полиции, заявил, что в его задержании виноваты политики Алексей Навальный и Любовь Соболь, пишет «МК».
Фомин рассказал, что ранее политикой не интересовался, но в последнее время был в штабе Любови Соболь. Он ничего не знал о «болотном деле» 2012 года, когда в Москве десятки людей стали фигурантами уголовного дела о «массовых беспорядках». Активист отметил, что Навальный и Соболь должны были рассказать, как себя вести и напомнить, что было на Болотной.
Фомин подчеркнул, что теперь главной задачей для этих политиков должно быть освобождение всех фигурантов уголовного дела, а не участие в выборах.
Фомин рассказал, что ранее политикой не интересовался, но в последнее время был в штабе Любови Соболь. Он ничего не знал о «болотном деле» 2012 года, когда в Москве десятки людей стали фигурантами уголовного дела о «массовых беспорядках». Активист отметил, что Навальный и Соболь должны были рассказать, как себя вести и напомнить, что было на Болотной.
Фомин подчеркнул, что теперь главной задачей для этих политиков должно быть освобождение всех фигурантов уголовного дела, а не участие в выборах.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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