ИА «Ореанда-Новости» Сотрудники Следственного комитета, органов внутренних дел и Федеральной службы безопасности установили личности и задержали ещё 12 участников конфликта в селе Чемодановка Пензенской области. Один из арестованных подозревается в убийстве.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко в сообщении о новом аресте напомнила, что ранее три человека, впоследствии признавших, что они участвовали в конфликте, уже были задержаны. Одни из них проходит медицинское освидетельствование.

Вечером 13 июня в Чемодановке возник конфликт, который перерос в массовую драку. Насчитывается как минимум пять пострадавших, двое из которых были госпитализировали. Один мужчина умер в клинике, второй находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

На следующий после инцидента день в селе был организован сход жителей, на котором глава региона Иван Белозерцев пообещал, что виновные будут наказаны. В Бессоновском районе был введён план «Вулкан» для недопущения массовых беспорядков. Губернатор учредил оперативный штаб по стабилизации ситуации.