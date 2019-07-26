ИА «Ореанда-Новости» Источник в правоохранительных органах сообщил журналистам о задержании исполняющего обязанности министра финансов Астраханской области Виталия Шведова и бывшего председателя регионального правительства Расула Султанова. «В Минфине сотрудники правоохранительных органов проводят обыски», – добавил источник.

Официального подтверждения этих сведений нет. Детали пока неизвестны.

Султанов занял пост вице-губернатора и председателя правительства Астраханской области весной 2017 года. 10 июня 2019 года чиновник написал заявление об отставке.

В 2006–2010 годах Шведов был заместителем министра финансов. В 2010 году он стал главой ведомства.