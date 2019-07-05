ИА «Ореанда-Новости» Информационное агентство РБК сообщило, что 4 июля в Москве были задержаны шесть сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ). Среди них – три сотрудника спецподразделения «Альфа», сотрудник группы спецназначения «Вымпел» и два офицера управления «К» (банковский отдел) ФСБ.

По информации, полученной журналистами из источника, «близкого к ФСБ», арестованных подозревают в хищении 140 миллионов рублей в банке. Другой собеседник назвал сотрудникам информационного агентства другую цифру – 170 миллионов рублей.

«В Центре специальных назначений ФСБ проводится проверка», – приводит РБК его слова.

Официальных заявлений от правоохранительных органов пока не было сделано.