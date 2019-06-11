11.06.2019, 18:16
Задержавших Голунова полицейских отстранят от работы
ИА «Ореанда-Новости». Глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что полицейские, которые задержали журналиста «Медузы» Ивана Голунова, будут отстранены от работы.
В их отношении будет проводиться служебная проверка.
Колокольцев также заявил, что собирается просить президента Владимира Путина об освобождении от должности начальника УВД по ЗАО Москвы генерала Андрея Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерала Юрия Девяткина.
Напомним, ранее глава МВД заявил, что дело в отношении Голунова будет прекращено в связи с недоказанностью вины журналиста.
В их отношении будет проводиться служебная проверка.
Колокольцев также заявил, что собирается просить президента Владимира Путина об освобождении от должности начальника УВД по ЗАО Москвы генерала Андрея Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерала Юрия Девяткина.
Напомним, ранее глава МВД заявил, что дело в отношении Голунова будет прекращено в связи с недоказанностью вины журналиста.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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