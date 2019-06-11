В их отношении будет проводиться служебная проверка.Колокольцев также заявил, что собирается просить президента Владимира Путина об освобождении от должности начальника УВД по ЗАО Москвы генерала Андрея Пучкова и начальника управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерала Юрия Девяткина.Напомним, ранее глава МВД заявил, что дело в отношении Голунова будет прекращено в связи с недоказанностью вины журналиста.