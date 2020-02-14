По данный на начало января, задолженность по заработной плате составляла 2,11 миллиардов рублей. За один месяц работодатели не выплатили ещё 137 миллионов рублей.В основном задержка зарплаты наблюдается в строительной сфере и у сотрудников сельского хозяйства.Стоит отметить, что минимальные долги по зарплате зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Кемеровской области.