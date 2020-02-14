14.02.2020, 21:47
Задолженность по зарплате увеличилась на 6,5%
ИА «Ореанда-Новости». В России задолженность по зарплате за последний месяц увеличилась на 6,5% и составляет более 2,25 миллиарда рублей.
По данный на начало января, задолженность по заработной плате составляла 2,11 миллиардов рублей. За один месяц работодатели не выплатили ещё 137 миллионов рублей. На февраль 2020 года невыплаченные суммы заработной платы имеется почти у 34 тысяч россиян.
В основном задержка зарплаты наблюдается в строительной сфере и у сотрудников сельского хозяйства.
Стоит отметить, что минимальные долги по зарплате зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Кемеровской области.
По данный на начало января, задолженность по заработной плате составляла 2,11 миллиардов рублей. За один месяц работодатели не выплатили ещё 137 миллионов рублей. На февраль 2020 года невыплаченные суммы заработной платы имеется почти у 34 тысяч россиян.
В основном задержка зарплаты наблюдается в строительной сфере и у сотрудников сельского хозяйства.
Стоит отметить, что минимальные долги по зарплате зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге и Кемеровской области.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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