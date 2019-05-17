ИА «Ореанда-Новости» По результатам всемирного исследования потребительского доверия, предпринятого The Conference Board совместно с агентством Nielsen, в первые 3 месяца 2019 года около 69 % граждан России вынуждены экономить деньги. Показатель возрос на 7 процентных пунктов (п.п.) по сравнению с последним кварталом 2018 года.

При этом доля тех, кто экономит на газе и электричестве, а также на использовании личной автомашины, выросла на 4 п.п., составив 39 и 19. Также отмечено, что россияне стали меньше откладывать деньги и тратить их на развлечения вне дома.

Доля граждан, располагающих свободными средствами после совершения базовых трат, упала на 5 п.п., составив 72 %. Однако на приобретение одежды (33 %, +1 п.п.), уплату долгов (33 %, +2 п.п.) и отпуск (30%, +3 п.п.) выделяется больше денег.

Индекс потребительского доверия (рассчитываемый с учётом оценки перспектив на рынке труда, уровня финансового благополучия и готовности тратить деньги) достиг исторического минимума – 62 пунктов.

Также было выяснено, что 79 % российских граждан полагают, что страна находится в состоянии рецессии. Доля граждан, которые верят в улучшение экономической ситуации в ближайшее время, возросла до 6 % (+2 п.п.).