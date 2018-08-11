ИА «Ореанда-Новости». Официальным представителем Министерства иностранных дел Российской Федерации Марией Захаровой было сделано заявление о том, что местными властями готовятся ответные меры на санкции Соединённых Штатов Америки.



Такое заявление Мария Захарова сделала на встрече с представителями средств массовой информации в ходе визит в столицу Республики Сербии. Он отметила, что сейчас ответ на ограничительные меры, введённые американскими властями против российского государства, прорабатываются.



Такое заявление Мария Захарова сделала на встрече с представителями средств массовой информации в ходе визит в столицу Республики Сербии. Он отметила, что сейчас ответ на ограничительные меры, введённые американскими властями против российского государства, прорабатываются.

По словам официального представителя внешнеполитического ведомства, для властей Российской Федерации это был вынужденный шаг, на который они пошли вместо того, чтобы вести работу над способами улучшения отношений между двумя государствами.





Марией Захаровой было отмечено, что правительством Соединённых Штатов новый пакет ограничительных мер в отношении российской стороны был введён в связи с тем, что Америка теряет ресурсы, влияющие на дальнейшее развитие и выход из кризисов. По словам официального представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации, американской стороне нужна политическая, финансовая и экономическая экспансия.



Представитель внешнеполитического ведомства подчеркнула, что в последнее время американскими властями ведётся жёсткая, санкционная политика в отношении Китайской Народной Республики, Исламской Республики Иран, а также своего партнёра Европейского союза.





Восьмого числа текущего месяца Государственным департаментом Соединённых Штатов Америки было объявлено о том, что местные власти планируют вводить новый пакет ограничительных мер в отношении российского государства.



По мнению Белого дома, российскими властями было нарушено международное право, когда в городе Солсбери, который расположен на территории Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, представители РФ, якобы применили вещество “Новичок”, отравив бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Власти Соединённых Штатов заявили, что ограничения будут введены, если российкой стороной не будут предоставлены гарантии по неприменению химического оружия и согласие допустить международных инспекторов.





Ранее между главой Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым и государственным секретарём Соединённых Штатов Майком Помпео состоялся телефонный разговор, в ходе которого российским представителем было выражено “категорическое неприятие” новых ограничительных мер.



По словам главы внешнеполитического ведомства ни Соединённым Королевством, ни Америкой, ни любым другим государством не были предоставлены доказательства причастности российской стороны к отравлению Скрипалей.









