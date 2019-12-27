ИА «Ореанда-Новости». Мария Захарова назвала слова политолога Павловского о деле русской девочки из Берлина фальсификацией.

Политолог Глеб Павловский в одном из своих интервью заявлял, что Лавров якобы подтвердил, что история с убийством русской девочки в Берлине полностью правдива. Официальный представитель МИД РФ на своей странице в сети Facebook назвала это высказывание фальсификацией.

Захарова отметила, что история развивалась вокруг живой девочки. Именно поэтому российские дипломаты были так настойчивы в своих требованиях к немецким коллегам. Они пытались найти объяснение обстоятельств исчезновения девочки, а затем провести расследование по факту её обнаружения.

«Разоблачение фальсификации оказалось фальсификацией», - подытожила Захарова.

Дело 13-летней девочки, живущей в Германии, приобрело огласку в 2016 году. Тогда в СМИ появилась информация о том, что мигранты якобы совершили насильственные действия в отношении школьницы. В 2017 году немецкая прокуратура обвинила гражданина Германии в действиях сексуального характера в отношении россиянки.