ИА «Ореанда-Новости». Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала учения НАТО Defender Europe-20 у российских границ. Она заявила, что Россия учтёт данные действия в своём военном строительстве.

Захарова обратила внимание, что учения намечены на то время, когда в России будут праздновать 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. Также она отметила, что в учениях альянса примут участие свыше 20 тысяч американских военнослужащих и десятки тысяч единиц военной техники.

Теперь НАТО и США не скрывают, что «потенциальным противником» является Россия.

Ранее министр обороны США Марк Эспер заявил, что данные учения нацелены на Россию. Таким образом альянс пытается изменить её «плохое поведение».