ИА «Ореанда-Новости». Представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова протоиерея, который сравнил гражданских жён с «бесплатными проститутками».

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на высказывание протоиерея Дмитрия Смирнова, который сравнил гражданских жён с «бесплатными проститутками».

Захарова высказалась в своём Facebook, написав, что у неё имеется просьба к председателю синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви и СМИ Владимиру Легойде. Она отметила, что данную просьбу должны поддержать представительницы женского пола.

«А можно мужчин, которые живут в гражданском браке, тоже как-нибудь назвать?» - поинтересовалась Захарова.

Ранее глава патриаршей комиссии по делам семьи Дмитрий Смирнов стал центром внимания СМИ, после того как сравнил гражданских жён с «бесплатными проститутками». В РПЦ прокомментировали данное заявление подчеркнув, что протоиерей не хотел никого оскорбить, хотя слова его и были «излишне острыми».