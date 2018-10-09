ИА «Ореанда-Новости». Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя драку с участием российских футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, сообщила, что чиновники могли бы наказывать стульями футболистов, когда те не забивают пенальти.



Ранее стало известно, что Мамаев и Кокорин участвовали в драке в одном из московских кафе, в результате конфликта удар стулом по голове получил сотрудник департамента Минпромторга Денис Пак, также пострадал генеральный директор НАМИ Сергей Гайсин. А перед этим футболисты напали на телеведущую Ольгу Ушакову и её водителя.

В связи с этим Мария Захарова также предложила чиновникам наказывать стульями футболистов за пропущенные мячи – «стулом в табло», пояснив, что речь идёт не об электронном табло на стадионе, а о другом.

«А почему чиновники раньше не додумались давать стульями по голове футболистам за пропущенные мячи и незабитые голы? Представляете: не пробил пенальти - получи стулом в табло. Не электронное, а свое», – написала Мария Захарова в своём аккаунте Facebook.

Ранее стало известно, что 8 октября на Арбате в Москве, в кафе «Кофемания», где футболисты Мамаев и Кокорин отмечали десятилетие дружбы, случилась драка. Футболисты вели себя шумно, им сделали замечание. Это им не понравилось, своему оппоненту они ответили ударом стулом по голове. Пострадавшим оказался Денис Пак, сотрудник Минпромторга. У него закрытая черепно-мозговая травма и многочисленные ушибы. Также травмы получил генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин, двум чиновникам потребовалась медицинская помощь. Они обратились с заявлением в полицию, там уже начали проверку по факту случившегося.

Кроме того, Мамаев и Кокорин отличились до драки в кафе. Уже позже стало известно, что перед походом в «Кофеманию», футболисты совершили нападение на 36-летнюю телеведущую Ольгу Ушакову и ее водителя: 33-летний мужчина попал после этого в больницу, причиной нападения послужил дорожный конфликт – водитель сделал футболистам замечание.



