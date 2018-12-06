ИА "Ореанда-Новости". После заявления главы ВМС Украины о том, что он готов сесть в тюрьму вместо задержанных в Керченском проливе украинских моряков (если их отпустят), в Министерстве иностранных дел России предложили главе украинского военно-морского ведомства уйти в отставку.

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова сообщила, что главе ВМС Украины Игорю Воронченко было бы лучше уйти в отставку, так как он заведомо знал, на что отправляет своих моряков, отдавая им приказ.

Напомним, Игорь Воронченко сказал в интервью изданию Bild, что готов предложить свою свободу в обмен на свободу 24 украинских моряков.

«У меня разрывается сердце, когда я вижу своих солдат, которых противозаконно удерживают в России», – сказал он.

«Сначала отправил своих подчиненных выполнять заведомо нарушающий закон приказ, а потом посчитал, что стоит их всех», – написала Захарова, отметив, что здесь и «отставки будет достаточно».

«Если только это не новая форма извращения киевского режима – капитуляция в мирное время», – написала официальный представитель МИД России.

Ранее к президенту России Владимиру Путину обратился митрополит Сарненский и Полесский Анатолий. Священнослужитель попросил главу государства освободить украинских моряков, чтобы они смогли встретить «Рождество Христово со своими любящими родными».

Также с предложением к Москве выступал представитель Украины в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук. Его идея – совершить обмен заключёнными по формуле: «42 на 89». В пресс-службе президента России отметили, что Москва скорее всего, рассмотрит предложения Киева по обмену.

Напомним, речь идёт о ситуации в Керченском проливе 25 ноября, когда были задержаны три корабля ВМС Украины и 24 моряка. По данным ФСБ России, они нарушили государственную границу России, их арестовали на два месяца, сейчас они в СИЗО Москвы. Возбуждено уголовное дело о незаконном пересечении госграницы.

Путин подчеркнул, что российские пограничники выполняли свои функции по защите госграницы. А весь инцидент – провокация Киева, связанная с низким рейтингом президента Украины в преддверии выборов.