30.03.2020, 11:40
Захарова призвала россиян за рубежом уважать свою страну и народ
ИА «Ореанда-Новости». Официальный представитель Министерства Иностранных Дел в РФ Мария Захарова прокомментировала просьбы россиян, которые проживают за границей, дать возможность вернуться в Россию.
По словам Марии Захаровой, этим россиянам отказали во въезде в иностранные государства, поэтому они вспомнили про родную страну. Вместо того, чтобы в 1990-е поддерживать свой народ и страну, которые огромными усилиями восстанавливали государство, они мигрировали за границу — утверждает Мария Захарова.
Представитель МИД попросила на своей странице в Facebook таких людей для начала уважать свою страну и свой народ.
По словам Марии Захаровой, этим россиянам отказали во въезде в иностранные государства, поэтому они вспомнили про родную страну. Вместо того, чтобы в 1990-е поддерживать свой народ и страну, которые огромными усилиями восстанавливали государство, они мигрировали за границу — утверждает Мария Захарова.
Представитель МИД попросила на своей странице в Facebook таких людей для начала уважать свою страну и свой народ.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии