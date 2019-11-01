Об этом Захарова рассказала в беседе с Ura.ruТакже она назвала это требование НАТО "сотрясением воздуха". По словам дипломата, реальность всем хорошо известна, так же как и точка зрения РФ. Она отметила, что в МИД в настоящее время готовится официальный ответ на высказывание Североатлантического альянса.Недавно глава НАТО Столтенберг высказался о том, что о перспективах вступления НАТО мнение Москвы никого интересовать не будет. Он отметил, что у России нет прав хоть как-то влиять на это решение.