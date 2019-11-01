01.11.2019, 09:19
Захарова прокомментировала предложение НАТО вернуть Украине Крым
ИА «Ореанда-Новости»Представительницей МИД России Марией Захаровой было заявлено, что требовать у России вернуть Крым Украине - бессмысленное занятие. Об этом Захарова рассказала в беседе с Ura.ru
Также она назвала это требование НАТО "сотрясением воздуха". По словам дипломата, реальность всем хорошо известна, так же как и точка зрения РФ. Она отметила, что в МИД в настоящее время готовится официальный ответ на высказывание Североатлантического альянса.
Недавно глава НАТО Столтенберг высказался о том, что о перспективах вступления НАТО мнение Москвы никого интересовать не будет. Он отметил, что у России нет прав хоть как-то влиять на это решение.
Также она назвала это требование НАТО "сотрясением воздуха". По словам дипломата, реальность всем хорошо известна, так же как и точка зрения РФ. Она отметила, что в МИД в настоящее время готовится официальный ответ на высказывание Североатлантического альянса.
Недавно глава НАТО Столтенберг высказался о том, что о перспективах вступления НАТО мнение Москвы никого интересовать не будет. Он отметил, что у России нет прав хоть как-то влиять на это решение.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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