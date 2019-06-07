07.06.2019, 21:29
Захарова прокомментировала задержание журналиста "Медузы" Голунова
ИА «Ореанда-Новости» Журналистское сообщество должно взять под контроль ситуацию с задержанием журналиста издания «Медуза» Ивана Голунова. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Он отметила, что с самим Голуновым не знакома, а также высказывает личное мнение по этому вопросу. При этом она подчеркнула, что комментарии от правоохранительных органов будут более компетентными.
Голунов был задержан центре столицы, как заявляют в органах правопорядка, у него обнаружены пакетики с наркотическими веществами, а в его квартире – нарколаборатория. Однако сам журналист и его коллеги категорически опровергают его причастность к наркобизнесу и связывают задержание с расследованиями, которые он проводил.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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