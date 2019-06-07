Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Он отметила, что с самим Голуновым не знакома, а также высказывает личное мнение по этому вопросу. При этом она подчеркнула, что комментарии от правоохранительных органов будут более компетентными.

Голунов был задержан центре столицы, как заявляют в органах правопорядка, у него обнаружены пакетики с наркотическими веществами, а в его квартире – нарколаборатория. Однако сам журналист и его коллеги категорически опровергают его причастность к наркобизнесу и связывают задержание с расследованиями, которые он проводил.