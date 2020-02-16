ИА «Ореанда-Новости». Представитель МИД заявила, что крен Мюнхенской конференции стал антикитайским.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала итоги Мюнхенской конференции по безопасности. По её мнению, крен конференции сменился с русофобского на антикитайский.

Захарова отметила, что призыв отказаться от русофобской политики был неверно воспринят. Теперь мировые лидеры относятся к Китаю как к мировой угрозе, а также называют политику КНР вызовом для этого века.

Представитель МИД также обратила внимание на то, что никто из делегаций, кроме российской, не упомянул поддержку, так необходимую сейчас Китаю. Пекин проходит через тяжёлые времена, поэтому ему нужно помочь. Однако все были заняты лишь «феноменов Украины», подытожила Захарова.