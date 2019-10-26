ИА "Ореанда-Новости"Захарова высказалась о протесте Украины из-за гумпомощи, направленной в Донбасс. В МИД России сделали предложение Украине самой отправить гуманитарную помощь в Донбасс. Об этом было сказано в выступлении Марии Захаровой - представителя МИД.



Таким образом, Россия ответила на ноту протеста, предъявленной в очередной раз властями Украины. МИД Украины отправило ноту протеста в адрес РФ из-за доставки очередной партии гуманитарной помощи в ЛНР и ДНР. Россия в течение нескольких лет на регулярной основе отправляет на Донбасс гуманитарную помощь. С лета 2014 года в Донбасс МЧС России в рамках гуманитарной помощи доставило порядка 80 тысяч тонн груза. Представители украинской власти не единожды выражали официальные протесты в связи этими действиями России.