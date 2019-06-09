ИА «Ореанда-Новости» Отношение современного человека к деньгам официальный представитель МИД России Мария считает «страшной проблемой». По её словам деньги стали новой религией в наши дни. Таким мнением она поделилась в эфире программы «Парсуна» на телеканале «Спас».

По словам представителя МИД, сегодня многие ошибочно полагают, что деньги помогут «решить все проблемы», однако, она отметила, что это нет так и у обеспеченных людей также есть трудности.

При этом Захарова заявила, что у богатых людей иногда возникают даже более серьёзные проблемы из-за того, что они осознают, что трудности невозможно решить при помощи денег.