ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В федеральной службе исполнения наказаний Приморского края рассказали, что в 2018 году заключённые там впервые сдадут единый госэкзамен. Им предоставится возможность пройти два обязательных и один экзамен на выбор.

В главном управлении краевого ведомства пояснили, что теперь выпускники-заключенные из школ в Приморье впервые получили возможность сдать тесты ЕГЭ. Ранее у них экзамены принимались «по старинке» – тянули билеты и отвечали преподавателю. С этого года они будут проходить испытания по двум обязательным школьным предметам – русскому языку, также обязательна математика. Третий предмет они выберут самостоятельно. Это может быть история, литература, обществознание или биология.

На тестирование заявилось 65 выпускников. К экзаменам, тем не менее, готовится уже 333 человека. Всего в учреждениях исправления этого края занимается 1120 человек. Это пять общеобразовательных школ и четырнадцать учебно-консультационных пунктов. После сдачи тестов эти люди получат аттестат, он будет обычным, отметки об указании места обучения там не будет.

В федеральной службе исполнения наказаний пояснили, что заключённые младше 30 лет обязательно заканчивают школу, если у них ранее не было среднего образования. Однако остальным также не воспрещается приходить на занятия и вспоминать школьные знания, а также восполнять пробелы.

Уроки приходят проводить учителя, их назначает Министерство образования. Само ЕГЭ пройдёт также на территории исправительных учреждений. Для этого будет создана специальная комиссия, которая проследит, чтобы всё прошло, как положено. Однако документ о прохождении школы все воспитанники смогут забрать на руки только, когда у них закончится срок заключения – в первый день свободы.

Напомним, ЕГЭ стартовало в России в понедельник 28 мая. Согласно данным Рособрнадзора, в этом году экзамены сдадут не менее 730 тысяч учеников-выпускников. СМИ даже попросили не нагнетать вокруг ЕГЭ шумиху и соблюдать спокойствие, чтобы любой негатив не повлиял на настроение и результаты участников.