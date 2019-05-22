22.05.2019, 17:10
Заключённых из Пензенской колонии начнут приобщать к искусству
ИА "Ореанда-Новости" В исправительной колонии №1 города Пензы заключённых стали знакомить с живописными полотнами местной картинной галереи. Инициатором этого уникального проекта стало региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний.
Первую лекцию для осужденных колонии прочитал директор Пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого. По словам Кирилла Застрожного, первым экспонатом для знакомства с живописным искусством стало произведение кисти русского живописца Константина Флавицкого "Княжна Тараканова". Директор галереи рассказал о том, каким образом полотно попало в галерею - известный российский предприниматель и меценат Павел Третьяков приобрёл у художника первую авторскую работу "Княжны Таракановой". Однако, существовал ещё второй, меньший по формату, экземпляр картины, которую приобрёл Николай Селивёрстов. В дальнейшем он передал её в Пензенскую картинную галерею. Застрожный рассказал о жизни Флавицкого, об истории создания картины, о личности самой княжны.
Проект УФСИН России по Пензенской области направлен на приобщение заключенных колоний области к культурным и духовным ценностям. По информации, предоставленной заместителем начальника пензенского Управления ФСИН, знакомство с шедеврами картинной галереи поможет осужденным встать на путь исправления, корректируя таким образом их девиантное поведение и прививая моральные установки, принятые обществом.
Исправительная колония №1 стала первым учреждением, где реализуется этот проект. В планах Управления ФСИН распространить его на все исправительные учреждения Пензенской области. Кроме "Княжны Таракановой" заключённым покажут другие экспонаты местной картинной галереи.
Первую лекцию для осужденных колонии прочитал директор Пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого. По словам Кирилла Застрожного, первым экспонатом для знакомства с живописным искусством стало произведение кисти русского живописца Константина Флавицкого "Княжна Тараканова". Директор галереи рассказал о том, каким образом полотно попало в галерею - известный российский предприниматель и меценат Павел Третьяков приобрёл у художника первую авторскую работу "Княжны Таракановой". Однако, существовал ещё второй, меньший по формату, экземпляр картины, которую приобрёл Николай Селивёрстов. В дальнейшем он передал её в Пензенскую картинную галерею. Застрожный рассказал о жизни Флавицкого, об истории создания картины, о личности самой княжны.
Проект УФСИН России по Пензенской области направлен на приобщение заключенных колоний области к культурным и духовным ценностям. По информации, предоставленной заместителем начальника пензенского Управления ФСИН, знакомство с шедеврами картинной галереи поможет осужденным встать на путь исправления, корректируя таким образом их девиантное поведение и прививая моральные установки, принятые обществом.
Исправительная колония №1 стала первым учреждением, где реализуется этот проект. В планах Управления ФСИН распространить его на все исправительные учреждения Пензенской области. Кроме "Княжны Таракановой" заключённым покажут другие экспонаты местной картинной галереи.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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