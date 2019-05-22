Инициатором этого уникального проекта стало региональное управление Федеральной службы исполнения наказаний.Первую лекцию для осужденных колонии прочитал директор Пензенской картинной галереи имени К.А. Савицкого.Директор галереи рассказал о том, каким образом полотно попало в галерею - известный российский предприниматель и меценат Павел Третьяков приобрёл у художника первую авторскую работу "Княжны Таракановой". Однако, существовал ещё второй, меньший по формату, экземпляр картины, которую приобрёл Николай Селивёрстов. В дальнейшем он передал её в Пензенскую картинную галерею. Застрожный рассказал о жизни Флавицкого, об истории создания картины, о личности самой княжны.По информации, предоставленной заместителем начальника пензенского Управления ФСИН, знакомство с шедеврами картинной галереи поможет осужденным встать на путь исправления, корректируя таким образом их девиантное поведение и прививая моральные установки, принятые обществом.Исправительная колония №1 стала первым учреждением, где реализуется этот проект. В планах Управления ФСИН распространить его на все исправительные учреждения Пензенской области.