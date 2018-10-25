ИА «Ореанда-Новости». Осуждённый в России за терроризм в Крыму Олег Сенцов, которого Украина считает гражданином своей страны, стал лауреатом правозащитной премии имени Сахарова в 2018 году. Номинация, в которой его признали победителем, носит название «за свободу мысли». Результаты премии сообщил Европейский парламент на сессии в Страсбурге.



На совещании председателей фракций Европарламента принято решение вручить премию 2018 года Олегу Сенцову. Антонио Таяни, председатель Европейского парламента, подчеркнул, что он «награждён этой премией за свою храбрость и упорство». При этом, со слов Таяни, таким образом Европейский парламент демонстрирует поддержку как Сенцову, так и защищаемым им ценностям.

Председатель Европейского парламента выразил озабоченность состоянием заключённого, которое оказалось под угрозой из-за его длительной добровольной голодовки. Таяни отметил, что своими поступками он даёт правозащитникам понятие, что права человека необходимо защищать «везде в мире и при любых обстоятельствах».

Награждение премии состоится 12 декабря, на церемонию будут приглашены и другие кандидаты этого года, среди них есть неправительственные правозащитные организации, спасающие мигрантов в Средиземном море, «Зелёные» и марокканский политический активист Насер Зефзафи, его выдвигала группа "Европа за свободу и демократию".

Премию «за свободу мысли» утвердили в 1988 году в честь советского физика, правозащитника в СССР и лауреата Нобелевской премии мира (1975) Андрея Сахарова. Лауреат данной премии награждается дипломом и чеком на 50 тысяч евро.

Олега Сенцова приговорили в 2015 году к 20 годам колонии строгого режима за то, что он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму в 2014 году. Участники группы подожгли в Симферополе офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России». 14 мая он объявил бессрочную голодовку, и все это время находился под наблюдением врачей. Он требовал отпустить всех украинцев, удерживаемых в российских тюрьмах по политическим мотивам, при этом в списке свою фамилию он не указал. О завершении голодовки он сообщил 5 октября (голодовка длилась более 140 дней).