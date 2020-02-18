Теперь все учащиеся с 1 по 4 классы будут обеспечены горячим питанием не менее одного раза в сутки. Денежные средства будут выделяться из регионального и федерального бюджетов.Предложение о предоставлении бесплатного питания для учащихся начальных классов было озвучено Владимиром Путиным 15 января. Законопроект поступил на рассмотрение в Государственную думу 1 февраля 2020 года.



