18.02.2020, 15:36
Закон о бесплатном питании школьников был принят в третьем чтении
ИА «Ореанда-Новости». Закон о бесплатном горячем питании школьников начальных классов был принят Государственной думой в третьем чтении сегодня, 18 февраля.
Теперь все учащиеся с 1 по 4 классы будут обеспечены горячим питанием не менее одного раза в сутки. Денежные средства будут выделяться из регионального и федерального бюджетов. Бесплатные обеды в школах будут вводиться поэтапно на протяжении трёх лет, начиная с 1 сентября этого года.
Предложение о предоставлении бесплатного питания для учащихся начальных классов было озвучено Владимиром Путиным 15 января. Законопроект поступил на рассмотрение в Государственную думу 1 февраля 2020 года.
Теперь все учащиеся с 1 по 4 классы будут обеспечены горячим питанием не менее одного раза в сутки. Денежные средства будут выделяться из регионального и федерального бюджетов. Бесплатные обеды в школах будут вводиться поэтапно на протяжении трёх лет, начиная с 1 сентября этого года.
Предложение о предоставлении бесплатного питания для учащихся начальных классов было озвучено Владимиром Путиным 15 января. Законопроект поступил на рассмотрение в Государственную думу 1 февраля 2020 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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