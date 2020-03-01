ИА «Ореанда-Новости».В это воскресенье, 1 марта, в силу вступит закон о разрешении ввоза медицинских препаратов, в которых содержатся наркотические или психотропные вещества. Кроме того, в законе прописан порядок определения взаимозаменяемости лекарств. Закон был подписан Президентов в конце декабря прошлого года.

После нескольких случаев задержания родственников пациентов, которым жизненно необходимы запрещённые в России лекарства, не имеющие аналогов, проблема ввоза стала особенно заметной. Сейчас около двух тысяч детей нуждаются в подобных препаратах.

В список теперь уже разрешённые для ввоза медикаментов вошли «Диазепам», «Мидазолам», «Клобазам», «Лоразепам», «Фенобарбитал».

По словам пресс-службы Минздрава, это нововведение значительно облегчит жизнь пациентов и повысит её качество.

Отмечается, что заниматься ввозом и распространением будет Московский эндокринный завод. Правительство уже выделило 22 миллиона рублей для закупки около 12 тысяч упаковок препаратов для лечения детей.