ИА «Ореанда-Новости». Закон о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС) вступил в силу в России 4 августа.

Закон существенно меняет механизмы возмещения убытков, потерянных в результате чрезвычайных ситуаций. Граждане регионов, для которых разработали программы жилищного страхования, получат государственные гарантии на полное возмещение стоимости жилья, а стоимость страхования от чрезвычайных ситуаций и стандартных «бытовых» рисков составит около 150–200 рублей в месяц.

Способы компенсации ущерба от чрезвычайных ситуаций будут синхронизированы. Страховой взнос может быть включён отдельной строкой в ​​квитанцию ​​об оплате коммунальных услуг, если такой способ оплаты предусмотрен региональной программой.

Определяющим размером страховки является площадью комнаты, умноженная на среднюю стоимость квадратного метра в регионе.



