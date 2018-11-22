ИА «Ореанда-Новости». Когда примут закон об индивидуальном пенсионном капитале, это окончательно решит проблему «замороженной» накопительной части пенсии, заявляет Антон Дроздов, глава Пенсионного фонда России. Законопроект об отчислениях, которые будут делать россияне в счёт пенсии, будет готов до конца текущего года.

22 ноября, в четверг, состоялось заседание комитета Совфеда по социальной политике. На нём обсуждалось введение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК). В настоящее время, напомнил глава ПФР Антон Дроздов, поступление отчислений на обязательное пенсионное страхование определяется с учётом тарифа 22%, 10% - «сверх предела» (т.е. с сумм выплат выше предельной базы для начисления страховых взносов). Поступление взносов фиксируется на постоянной основе с 2019 по 2021 год. Закон о бюджете ПФР до 2021 года был принят Государственной Думой 20 ноября, в третьем чтении.

По-прежнему остаются «замороженными» отчисления в накопительную часть пенсии (закон об этом был подписан в конце минувшего года). В сентябре текущего года ПФР сообщил, что заморозка будет продолжаться и в 2021 году. Это временная мера, которая немного «разрядила обстановку» в бюджете ПФР. Но по-прежнему остаётся проблема изжившей себя и неэффективной системы накопительной и страховой частей пенсии. Антон Дроздов высказал мнение, что введение закона об ИПК «поставит точку в этом вопросе».

Концепция ИПК была введена Минфином и ЦБ РФ ещё в 2016 году на основании опыта западных стран. Предполагается, что вместо работодателя взносы на накопительную пенсию делает работник - это 6% заработной платы. При этом работодатель продолжает перечислять 22% от зарплаты в пенсионный фонд. Предусмотрена возможность менять ставку взносов и отказываться от их перечисления по личному заявлению.

В 2019 году накопительная часть пенсии трансформируется в ИПК, и россияне могут отчислять средства в счёт своей пенсии. Для граждан предусмотрены различные стимулы - например, возврат отчислений в форме налогового вычета (6%), снижение подоходного налога до 10% при отчислении на пенсию 10% и более.