10.12.2019, 18:05
«Закон Яровой» стоил операторам связи 10 миллиардов рублей
ИА «Ореанда-Новости». Директор Ростеха Сергей Сахненко указал, что «закон Яровой» стоил операторам связи более 10 миллиардов рублей.
В середине 2018 года вступил в силу «закон Яровой», согласно которому все операторы связи должны хранить текстовые, ауди- и видеосообщения не менее полугода. Операторы связи начали покупать иностранное оборудование для хранения. Но крупным организациям не достаточно китайского оборудования. Поэтому операторы связи попросили о предоставлении субсидий на покупке необходимого оборудования российского производства.
Таким образом, стоимость заказываемой продукции от производителя Ростех превысила 10 миллиардов рублей за 2 года.
В середине 2018 года вступил в силу «закон Яровой», согласно которому все операторы связи должны хранить текстовые, ауди- и видеосообщения не менее полугода. Операторы связи начали покупать иностранное оборудование для хранения. Но крупным организациям не достаточно китайского оборудования. Поэтому операторы связи попросили о предоставлении субсидий на покупке необходимого оборудования российского производства.
Таким образом, стоимость заказываемой продукции от производителя Ростех превысила 10 миллиардов рублей за 2 года.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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