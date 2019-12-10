В середине 2018 года вступил в силу «закон Яровой», согласно которому все операторы связи должны хранить текстовые, ауди- и видеосообщения не менее полугода. Операторы связи начали покупать иностранное оборудование для хранения. Но крупным организациям не достаточно китайского оборудования.Таким образом, стоимость заказываемой продукции от производителя Ростех превысила 10 миллиардов рублей за 2 года.