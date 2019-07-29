Документ поступил народным избранникам после трагедии, произошедшей в ТРЦ под названием «Зимняя вишня».

По информации, предоставленной председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискарёвым, следующее чтение законопроекта, регламентирующего требования пожарной безопасности строящихся объектов с массовым скоплением людей, состоится в рамках проведения осенней сессии. Ключевым пунктом нового законопроекта станет возвращение ранее обязательного участия сотрудников государственного пожарного надзора, которые будут проводить собственные экспертизы любой проектной документации, касающихся зданий с большим количеством людей. Органы госпожнадзора, согласно тексту законопроекта, будут также выдавать заключения о том, соответствует ли вновь построенное или реконструированное здание пожарной безопасности. Таким образом, специалисты будут присутствовать практически на всех стадиях функционирования строительного объекта – начиная с проектной документации и заканчивая официальным открытием для посетителей.

Законопроект направлен, прежде всего, на следующие виды объектов: торгово-развлекательные комплексы, кинотеатры и концертные залы. Ранее поправки обсуждались с предпринимателями, когда Комитет по безопасности и противодействию коррупции проводил круглый стол. По словам председателя комитета, осенью планируется вынести окончательное решение по этому документу.