ИА «Ореанда-Новости»Законопроект о создании вытрезвителей прошёл первое чтение в Госдуме России.

Создание вытрезвителей необходимо для оказания помощи людям, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские смогут помещать туда граждан, которые не могут самостоятельно добраться до дома и не ориентируются в пространстве.

Перед помещением гражданина в вытрезвитель, необходимо будет провести осмотр медицинским работников на предмет употребления алкогольных напитков.

По мнению главного психиатра Министерства здравоохранения России Евгения Брюн, такие специализированные вытрезвители необходимо создать в каждом городе в России. 