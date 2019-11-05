Создание вытрезвителей необходимо для оказания помощи людям, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские смогут помещать туда граждан, которыеПеред помещением гражданина в вытрезвитель, необходимо будет провестиПо мнению главного психиатра Министерства здравоохранения России Евгения Брюн, такие специализированные вытрезвители необходимо создать в каждом городе в России.