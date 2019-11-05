05.11.2019, 21:00
Законопроект о создании вытрезвителей прошёл первое чтение
ИА «Ореанда-Новости». Законопроект о создании вытрезвителей прошёл первое чтение в Госдуме России.
Создание вытрезвителей необходимо для оказания помощи людям, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские смогут помещать туда граждан, которые не могут самостоятельно добраться до дома и не ориентируются в пространстве.
Перед помещением гражданина в вытрезвитель, необходимо будет провести осмотр медицинским работников на предмет употребления алкогольных напитков.
По мнению главного психиатра Министерства здравоохранения России Евгения Брюн, такие специализированные вытрезвители необходимо создать в каждом городе в России.
Создание вытрезвителей необходимо для оказания помощи людям, которые находятся в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские смогут помещать туда граждан, которые не могут самостоятельно добраться до дома и не ориентируются в пространстве.
Перед помещением гражданина в вытрезвитель, необходимо будет провести осмотр медицинским работников на предмет употребления алкогольных напитков.
По мнению главного психиатра Министерства здравоохранения России Евгения Брюн, такие специализированные вытрезвители необходимо создать в каждом городе в России.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
Комментарии