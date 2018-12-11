ИА «Ореанда-Новости». Законопроект о введении в России электронных трудовых книжек Министерство труда и соцзащиты направило в правительство. Об этом сообщил глава ведомства.

Как рассказал министр труда и соцзащиты Максим Топилин на итоговом заседании правления Пенсионного фонда России, проект закона уже внесли на рассмотрение правительству. Однако там есть некоторые разногласия с работодателями, которые будут решать позже. Обещается, что электронные трудовые книжки в тестовом режиме могут запустить в 2020 году.

«У нас остались действительно два разногласия с работодателями. Не будем сейчас на них останавливаться... мы будем с коллегами проводить переговоры», – заявил Топилин.

«Дальше вносятся изменения в закон о персонифицированном учёте. Это всё будет происходить, если все пойдёт по плану, с 2020 года это будет тестовый режим предоставления информации ежемесячно», – рассказал он, отметив, что «с 1 января 2021 года факты увольнений и факты приема на работу будут переживаться работодателями в режиме – следующий день после события».

Напомним, среди последних предложений Минтруда, которые будут приняты в 2019 году, – изменения в части дарения подарков государственным служащим, в том числе врачам и учителям. В министерстве хотят запретить всем госслужащим принимать подарки, за исключением цветов и канцелярских принадлежностей.

Это значит, что им будет грозить от выговора вплоть до увольнения (по решению работодателя), если примут что-то в качестве благодарности, кроме цветов или, к примеру, ручки с блокнотом.

На данный момент существует запрет на подарки свыше трёх тысяч рублей. Если служащий получил подарок на официальном, протокольном мероприятии, то по возвращении на место службы он обязан уведомить о его получении и сдать. Если подарок стоит меньше трёх тысяч, то такой подарок возвращается служащему, если больше – остается в собственности органа с возможностью служащего его выкупить.

Такой режим предлагают вести вне зависимости от стоимости подарка. Законопроект уже внесён правительством в Госдуму.