ИА "Ореанда-Новости" Появившаяся информация о том, что знаменитая резиденция Деда Мороза, расположенная на вологодской земле, прекратила своё существование оказалась лишённой правдивости. Речь идёт не о ликвидации, а о реорганизации структуры, заявили местные власти.

По информации, предоставленной руководителем департамента культуры и туризма Вологодской области Владимиром Осиповским, никаких трудностей проект «Великой Устюг – родина Деда Мороза» не испытывает. В действительности, администрация области решила провести реорганизацию культурно-просветительского центра «Дом Деда Мороза», что могло спровоцировать возникшие слухи о его полном закрытии. Основная цель реорганизации заключается в том, чтобы модернизировать кадровый состав учреждения, исключить повторяющиеся функции и обеспечить качественное обслуживание посетителей исходя из имеющихся ресурсов имущественного и денежного характера. Запланированные изменения должны привести прежде всего к тому, что посетители будут получать более качественные услуги, заключил Владимир Осиповский.

Чиновник поделился также и планами на будущее. Так, уже через пять лет, в вотчине Деда Мороза откроется парковая зона, новые аттракционы, аквапарк и кинотеатр и другие места проведения отдыха.

Резиденция Деда мороза расположена в деревне Морозовица Вологодской области. Проект «Великий Устюг – родина Деда Мороза» был запущен местными властями двадцать лет назад и до настоящего времени пользуется огромной популярностью как у жителей России, так и у зарубежных гостей. В городе кроме дома Деда Мороза находится также его почтовое отделение и Дом моды.