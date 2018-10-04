ИА «Ореанда-Новости». Стало известно, что в Костромской области произошло крушение вертолёта, в котором находился заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян.



Александр Куренной, представляющий Генеральную прокуратуру, прокомментировал эту информацию, рассказав журналистам, что Саак Альбертович Карапетян, действительно, находился на борту вертолёта AS350. Более подробную информацию официальный орган представит по окончании проведения экспертных действий.



Александр Куренной, представляющий Генеральную прокуратуру, прокомментировал эту информацию, рассказав журналистам, что Саак Альбертович Карапетян, действительно, находился на борту вертолёта AS350. Более подробную информацию официальный орган представит по окончании проведения экспертных действий.

Вместе с заместителем генпрокурора на воздушном судне было ещё 2 человека.



Издание «Коммерсант» сообщает, что вертолёт совершал перелёт из Москвы в Костромскую область. Прибыть Саак Карапетян должен был в деревню Спасское. Однако до пункта назначения AS350 так и не добрался. Падение вертолёта произошло на территории деревни Вонышево. Причины, по которым заместитель генерального прокурора страны находился на борту воздушного судна, пока не сообщаются. Есть информация, что Саак Карапетян был в отпуске и направлялся на охоту, но официального подтверждения этих данных ещё нет.





От информационных агентств поступают данные, что о крушении сотрудникам Министерства чрезвычайных ситуаций сообщила местная жительница – она стала очевидцем падения вертолёта.





Сейчас в Северо-Западном Следственном управлении на транспорте Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц».



Мария Добрынина, старший помощник руководителя управления, сообщила, что вертолёт AS350 выполнял рейс по уведомлению, которое не предполагает выдачи полётного разрешения. В связи с этим точной информации о маршруте воздушного судна нет. Официальное лицо сообщает, что машина и люди, находящиеся в ней, сильно обгорели, несмотря на это, личности погибших удалось установить. На месте падения воздушного судна ведут работу следователи и криминалисты.





Напомним, что Саак Карапетян находился на должности заместителя генерального прокурора России Юрия Чайки с 2016 года. В сферу его деятельности входило решение вопросов, связанных с международным сотрудничеством. До этого назначения Саак Альбертович Карапетян на протяжении 16 лет работал в Генеральной прокуратуре и Министерстве юстиции. Профессиональный путь чиновника в надзорных органах начался в 1983 году.