ИА «Ореанда-Новости» Управление Следственного комитета РФ по Самарской области сообщило, что суд принял участие об аресте первого заместителя главы регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) Дениса Шматова. Он подозревается в получении взятки в крупном размере.

Шматов был задержан с поличным, о чём ранее сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн. По версии следствия, чиновник УФСИН получил взятку в сумме 520 тысяч рублей. За это он должен был поспособствовать улучшению бытовых условий для заключенных одной из исправительных колоний.

В соответствии с законодательством, если вина Шматова будет доказана, ему может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.