ИА «Ореанда-Новости». Замминистра Ирина Потехина пригласила школьников «примерить» на себя любые профессии.

О «примерке» профессий Потехина заявила на открытии Всероссийского форума «ПроеКТОриЯ», который проходит в Ярославле.

В рамках форума можно пройти тест, который позволяет примерить на себя любую профессию. Тренажёр включает в себя ряд вопросов, направленных на установление подходящей карьеры. По окончанию прохождения опроса 1120 профессий, включённых в тренажёр, составляют рейтинг. Та, что наберёт больший балл является самой подходящей для школьника, проходившего тест.

Потехина пообещала увеличить количество предлагаемых тренажёром профессий до 400 в самое ближайшее время.

Форум «ПроеКТОриЯ» создан специально для того, чтобы подготовить школьников к основным профессиям, необходимым стране. Проект был продуман специально для будущего поколения профессионалов, чтобы облегчить поиск своего места в «большом мире».