Такую информацию представилиздательству. По его словам,В пособничестве Арсланову подозревают начальника управления заказов по совершенствованию техосновы системы управления Вооружёнными силами России Павла Кутахова. Он был арестован по подозрению и проходит допрос.за хищение денежных средств при выполнении государственных контрактов. Официальных разъяснений по вопросу задержания пока нет.