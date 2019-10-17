17.10.2019, 22:49
Заместителя главы Генштаба России обвиняют в мошенничестве
ИА «Ореанда-Новости». Заместителя главы Генштаба России Харила Арсланова обвиняют в особо крупной махинации, сообщает издательство «Интерфакс».
Такую информацию представил информированный источник издательству. По его словам, генерал-полковник Генерального штаба Вооружённых сил РФ обвиняется в мошенничестве по закупкам военного оборудования и техники для военных нужд армии России. В пособничестве Арсланову подозревают начальника управления заказов по совершенствованию техосновы системы управления Вооружёнными силами России Павла Кутахова. Он был арестован по подозрению и проходит допрос.
Двоим подозреваемым грозит ответственность по части 4 статьи 159 УК РФ за хищение денежных средств при выполнении государственных контрактов. Официальных разъяснений по вопросу задержания пока нет.
Такую информацию представил информированный источник издательству. По его словам, генерал-полковник Генерального штаба Вооружённых сил РФ обвиняется в мошенничестве по закупкам военного оборудования и техники для военных нужд армии России. В пособничестве Арсланову подозревают начальника управления заказов по совершенствованию техосновы системы управления Вооружёнными силами России Павла Кутахова. Он был арестован по подозрению и проходит допрос.
Двоим подозреваемым грозит ответственность по части 4 статьи 159 УК РФ за хищение денежных средств при выполнении государственных контрактов. Официальных разъяснений по вопросу задержания пока нет.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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