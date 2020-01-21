В октябре прошлого года Арсланову было предъявлено обвинение в совершении двух правонарушений по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России, совершённых в 2013 году. Он признан виновным в рамках исполнения двух госзаказов.Стоит отметить, что на момент вынесения судебного решения об аресте имущества Халила Арсланова, он ещё находился в должности заместителя руководителя Генштаба Вооружённых сил России, но был в отпуске.