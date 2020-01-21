21.01.2020, 14:14
Замглаву Генштаба ВС РФ обвинили в крупном мошенничестве
ИА «Ореанда-Новости». Замглаву Генштаба ВС РФ Халила Арсланова обвинили в крупном мошенничестве в размере 6,7 миллиардов рублей.
В октябре прошлого года Арсланову было предъявлено обвинение в совершении двух правонарушений по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России, совершённых в 2013 году. Он признан виновным в рамках исполнения двух госзаказов. Второй окружной военный суд сегодня, 21 января, рассматривает жалобу в отношении вынесенного решения об аресте всего имущества генерала ВС РФ.
Стоит отметить, что на момент вынесения судебного решения об аресте имущества Халила Арсланова, он ещё находился в должности заместителя руководителя Генштаба Вооружённых сил России, но был в отпуске.
В октябре прошлого года Арсланову было предъявлено обвинение в совершении двух правонарушений по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России, совершённых в 2013 году. Он признан виновным в рамках исполнения двух госзаказов. Второй окружной военный суд сегодня, 21 января, рассматривает жалобу в отношении вынесенного решения об аресте всего имущества генерала ВС РФ.
Стоит отметить, что на момент вынесения судебного решения об аресте имущества Халила Арсланова, он ещё находился в должности заместителя руководителя Генштаба Вооружённых сил России, но был в отпуске.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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