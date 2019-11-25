Её подозревают вв бюджет России. Для чиновницы была вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу до окончания судебного расследования и вынесения приговора. Решение вынес Пресненский суд Москвы. Также Ирина Голосная подозревается вКроме этого, продолжается поиск бывшего заместителя главы РАР Игоря Чуан, который находится в международном розыске. Его подозревают в участии в махинациях на сумму около 30 миллиардов рублей.