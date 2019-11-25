25.11.2019, 21:36
Замглаву Росалкогольрегулирования взяли под стражу
ИА «Ореанда-Новости». Заместителя главы Росалкогольрегулирования Ирину Голосную взяли под стражу до 20 января следующего года, сообщает издательство «ТАСС».
Её подозревают в неуплате налогов в бюджет России на сумму 58 миллионов рублей. Для чиновницы была вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу до окончания судебного расследования и вынесения приговора. Решение вынес Пресненский суд Москвы. Также Ирина Голосная подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
Кроме этого, продолжается поиск бывшего заместителя главы РАР Игоря Чуан, который находится в международном розыске. Его подозревают в участии в махинациях на сумму около 30 миллиардов рублей.
Её подозревают в неуплате налогов в бюджет России на сумму 58 миллионов рублей. Для чиновницы была вынесена мера пресечения в виде заключения под стражу до окончания судебного расследования и вынесения приговора. Решение вынес Пресненский суд Москвы. Также Ирина Голосная подозревается в злоупотреблении должностными полномочиями.
Кроме этого, продолжается поиск бывшего заместителя главы РАР Игоря Чуан, который находится в международном розыске. Его подозревают в участии в махинациях на сумму около 30 миллиардов рублей.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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