ИА «Ореанда-Новости» Первый заместитель главы Федеральной службы безопасности России, генерал армии Сергей Смирнов заявил на заседании Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, что сотрудники российских и зарубежных спецслужб указывают на увеличение угрозы применения террористами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Чиновник отметил, что наибольшая опасность исходит от заминированных дронов, а также от устройств, распыляющих отравляющие вещества.

Смирнов также сказал, что в настоящее время во многих государствах вопросам борьбы с использованием БПЛА в преступных целях уделяется особое внимание.