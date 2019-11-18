По словам самого Валерия Максименко, емус информацией, которая происходит в колониях. Такое мнение он высказывал последнее время при просьбах корреспондентов рассказать подробнее о происшествиях.. Информацию об увольнении экс-заместитель главы ФСИН комментировать отказался. Официальный ответ на запрос издательства «РБК» будет получен от пресс-службы ФСИН России в течение недели.