18.11.2019, 19:23
Замглавы ФСИН Валерий Максименко подал в отставку
ИА «Ореанда-Новости». Замглавы ФСИН Валерий Максименко подал в отставку, на его место назначен Александр Калашников.
По словам самого Валерия Максименко, ему стыдно выступать перед СМИ с информацией, которая происходит в колониях. Такое мнение он высказывал последнее время при просьбах корреспондентов рассказать подробнее о происшествиях.
Рапорт об увольнении был подан на прошлой неделе. Информацию об увольнении экс-заместитель главы ФСИН комментировать отказался. Официальный ответ на запрос издательства «РБК» будет получен от пресс-службы ФСИН России в течение недели.
По словам самого Валерия Максименко, ему стыдно выступать перед СМИ с информацией, которая происходит в колониях. Такое мнение он высказывал последнее время при просьбах корреспондентов рассказать подробнее о происшествиях.
Рапорт об увольнении был подан на прошлой неделе. Информацию об увольнении экс-заместитель главы ФСИН комментировать отказался. Официальный ответ на запрос издательства «РБК» будет получен от пресс-службы ФСИН России в течение недели.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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