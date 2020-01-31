31.01.2020, 19:49
Замглавы ГУУР МВД России арестовали на 2 месяца
ИА «Ореанда-Новости». Замглавы Главного управления уголовного розыска МВД России Евгений Кузин был арестован на 2 месяца до 29 марта 2020 года.
Подобное решение вынес Пресненский суд Москвы. Евгения Кузина подозревают в получении взятку в крупном размере: более 300 тысяч долларов. По словам представителя Главного СУ СК по Москве Юлии Ивановой, бывший замглавы ГУУР МВД за полученные деньги не привлёк жителя Москвы к уголовной ответственности. Фамилия виновного озвучена не была.
Пресс-служба суда уточнила, что данному делу вместе с Кузиным проходит Игорь Фролов, которому было предъявлено обвинение по части 4 статьи 291 Уголовного кодекса России в отношении пособничества в получении взятки. Он был также заключён под стражу до 29 марта.
Подобное решение вынес Пресненский суд Москвы. Евгения Кузина подозревают в получении взятку в крупном размере: более 300 тысяч долларов. По словам представителя Главного СУ СК по Москве Юлии Ивановой, бывший замглавы ГУУР МВД за полученные деньги не привлёк жителя Москвы к уголовной ответственности. Фамилия виновного озвучена не была.
Пресс-служба суда уточнила, что данному делу вместе с Кузиным проходит Игорь Фролов, которому было предъявлено обвинение по части 4 статьи 291 Уголовного кодекса России в отношении пособничества в получении взятки. Он был также заключён под стражу до 29 марта.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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