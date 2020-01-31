Подобное решение вынес Пресненский суд Москвы.По словам представителя Главного СУ СК по Москве Юлии Ивановой, бывший замглавы ГУУР МВД за полученные деньги не привлёк жителя Москвы к уголовной ответственности. Фамилия виновного озвучена не была.Пресс-служба суда уточнила, что данному делу вместе с Кузиным проходит Игорь Фролов, которому было предъявлено обвинение по части 4 статьи 291 Уголовного кодекса России в отношении пособничества в получении взятки. Он был также заключён под стражу до 29 марта.