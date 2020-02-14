ИА «Ореанда-Новости». Александр Чуприян оценил работу российско-сербского гуманитарного центра.

Заместитель главы МЧС России Александр Чуприян находится в Сербии с рабочим визитом. В ходе посещения российско-сербского гуманитарного центра он отметил, что центр получил новые перспективы работы с Международной организацией гражданской обороны.

По словам Чуприяна, обучение в этом центре поможет уберечь жителей Сербии и всего региона от возможных опасностей. Замглавы МЧС РФ специалисты, которые получат правильное обучение в этом центре, помогут сербской земле избежать горя.

В день приезда российской делегации пожарные и спасатели Сербии провели показательные учения.