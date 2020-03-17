ИА «Ореанда-Новости». В Татарстане следователи задержали замминистра по чрезвычайным ситуациям региона, пишет RT.



Сообщается, что чиновника подозревают в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Имя задержанного не раскрывается.



Следователи полагают, что в 2013—2020 годы неустановленные должностные лица регионального МЧС учредили фирму, фактически дублирующую функции ГКУ «Поисково-спасательная служба при МЧС РТ».



Они занижали оценку степени готовности юрлиц, которые оказывали услуги по профилактике, защите и обеспечению готовности сил и средств на опасных производственных объектах и склоняли их к заключению договоров с подконтрольной им фирмой. В результате этого мошенники получили около 161 миллиона рублей.