ИА «Ореанда-Новости» Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться и в настоящее время существует реальная угроза начала ядерной войны.

Дипломат отметил, что ядерный конфликт может возникнуть даже при отсутствии у сторон намерения развязывать его. «Особенно негативная динамика проявляется в последний год. Действия наших коллег на Западе становятся более эмоциональными, временами весьма агрессивными», – сказал Рябков на презентации доклада Высшей школы экономики «Новое понимание и пути укрепления многосторонней стратегической стабильности».

, которые демонстрируют «крайне опасное и безответственное поведение». Рябков напомнил, что Вашингтон недавно вышел из иранской ядерной сделки и денонсировал Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Дипломат также считает, что западные политики препятствуют установлению конструктивного диалога по поводу ядерной угрозы и продолжают ослаблять систему контроля над вооружениями.