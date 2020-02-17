17.02.2020, 15:50
Замглавы Минкомсвязи ушёл в отставку
ИА «Ореанда-Новости». Замглавы Минкомсвязи России Олег Войтенко ушёл в отставку. Соответствующее распоряжение было подписано Михаилом Мишустиным сегодня, 17 февраля, и опубликовано на интернет-портале правовой информации.
В документе оговорено, что решении о снятии Войтенко с госдолжности было основано на его личном желании. Стоит отметить, что в конце прошлого года на должность главы Минкомсвязи был назначен Максут Шадаев, который ранее работал в «Ростелекоме». В начале этого года на пост замминистра была взята Людмила Бокова. А на прошлой неделе Шадаев сказал, что в руководящем составе ведомства запланированы точечные изменения.
В документе оговорено, что решении о снятии Войтенко с госдолжности было основано на его личном желании. Стоит отметить, что в конце прошлого года на должность главы Минкомсвязи был назначен Максут Шадаев, который ранее работал в «Ростелекоме». В начале этого года на пост замминистра была взята Людмила Бокова. А на прошлой неделе Шадаев сказал, что в руководящем составе ведомства запланированы точечные изменения.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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