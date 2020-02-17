Соответствующее распоряжение было подписано Михаилом Мишустиным сегодня, 17 февраля, и опубликовано на интернет-портале правовой информации.Стоит отметить, что в конце прошлого года на должность главы Минкомсвязи был назначен Максут Шадаев, который ранее работал в «Ростелекоме». В начале этого года на пост замминистра была взята Людмила Бокова. А на прошлой неделе Шадаев сказал, что в руководящем составе ведомства запланированы точечные изменения.