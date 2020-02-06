ИА «Ореанда-Новости». Заместителя главы города Ступино в Подмосковье и и.о. директора МКУ «Ступинский центр закупок» подозревают в получении взятки в 10 миллионов рублей от предпринимателя, пишет «Коммерсант».



Следствие полагает, что они могли получить взятку за заключение муниципального контракта на благоустройство дворов. При этом правоохранители не раскрывают фамилии задержанных.



Источник РИА Новости говорит, что речь идёт о Денисе Фунтикове, который курировал строительство, дороги, транспорт, связь и градостроительную деятельность.